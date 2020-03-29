هاري كين يفتح الباب أمام رحيله عن توتنهام

فتح المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام الباب أمام رحيله عن السبيرز في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وسئل كين عن مستقبله وأوضح في بث مباشر عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، أنه لا يستبعد الرحيل عن توتنهام في المستقبل.

وقال كين: ”غالبا ما يتم طرح هذا السؤال، لا أستطيع أن أقول نعم أو لا“.

وأوضح: ”أنا أحب توتنهام وسأظل أحبه دائما، ولكن إذا شعرت أننا لا نتقدم كفريق أو أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، سأرحل“.

وأكمل: ”أنا لا ألعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح“.

وهاري كين البالغ من العمر 26 عاما يرتبط بعقد مع توتنهام حتى يونيو 2024، علما أنه ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وسجل هاري كين 17 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، علما أنه يغيب عن توتنهام منذ يناير الماضي بسبب الإصابة، قبل أن يتم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية أبريل.

وخلال مشواره مع توتنهام سجل هاري كين 181 هدفا، وصنع 30 في 278 مباراة، بينها تسجيل 136 هدفا في الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 41 نقطة، ويواجه شبح الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم أنه تأهل للمباراة النهائية للموسم الماضي.

وسجل هاري كين 20 هدفا في 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهو أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل للهدف 20 هدفا خلال مشاركاته بالبطولة، كما أنه خامس لاعب إنجليزي يصل للهدف 20 أو أكثر في دوري أبطال أوروبا، ويسبقه واين روني (30) وبول سكولز (24)، وفرانك لامبارد (23)، وستيفن جيرارد (21).

