ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع سانشو.. ومانشستر يونايتد يستهدف ضم ماتيس دي ليخت

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الصراع على النجم الإنجليزي الشاب غادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند، سينحصر بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بعدما انسحب ليفربول من السباق بشكل نهائي ولم يعد يهتم ولا يراقب اللاعب.

وكانت عدة تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت أن ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب يراقبان النجم الشاب بهدف التعاقد معه، لكن الصحيفة أكدت أن اسم ليفربول استخدم من قبل عدة أطراف في الصفقة من أجل رفع ثمن اللاعب وزيادة اهتمام الفرق الكبرى بضمه.

وأكدت الصحيفة، أن ليفربول لا يراقب النجم الشاب رغم قيمته الفنية ولم يتقرب من ممثليه واعتبرت أن اهتمام ليفربول بسانشو يبقى مشروطا بالتخلي عن أحد ثلاثي هجومه المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وحسب مصادر من داخل ليفربول للصحيفة، فالنادي لا يرغب في التخلي عن أحد نجومه الثلاثة ولم يهتم بنجم بروسيا دورتموند بسبب المبلغ الكبير المطلوب من فريقه للتخلي عنه.

وتحدثت الصحيفة على الصراع بين الثنائي مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل ضم سانشو من دورتموند، مؤكدة أن الفريق الألماني لا يعتزم تخفيض مطالبه المالية البالغة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، رغم الأزمة المالية الحالية التي ضربت سوق كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

وسبق لفريق مانشستر يونايتد، حسب الصحيفة، أن فتح قنوات الاتصال بممثلي النجم الشاب لكن الاتصالات متوقفة بسبب توقف النشاط الرياضي وعدم معرفة موعد فتح سوق الانتقالات المقبل.

كما فتح تشيلسي قنوات للاتصال بمحيط اللاعب لكنه غير مستعد لدفع مبلغ 100 مليون جنيه استرليني لضمه وينتظر بدوره تطورات الوضع الحالي.

دي ليخت

من جانبها، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن فريق مانشستر يونايتد يرغب في ضم الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، بعدما فشل الصيف الماضي في ضمه حين كان لاعبا في يوفنتوس.

وفضل دي ليخت، البالغ 20 عاما الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة كلفت الفريق الإيطالي 67 مليون جنيه إسترليني رغم اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ولم يستطع دي ليخت فرض نفسه أساسيا في يوفنتوس وتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام بسبب تراجع مستواه ولم يبدأ سوى 15 مباراة كأساسي هذا الموسم، كما تعرض لعدة إصابات أبعدته عن الملاعب علما أنه استفاد من إصابة المدافع المخضرم جوجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة للعب بجوار ليوناردو بونوتشي في قلب دفاع يوفنتوس.

وتبقى أزمة مانشستر يونايتد في كون وكيل أعمال المدافع الهولندي، مينو رايولا، الذي لا تمر علاقته بالنادي الإنجليزي بفترة جيدة وأدلى بتصريحات قوية هاجم الإدارة وطريقة تعاملها مع نجوم الفريق.

لكن الصحيفة أكدت أن الصفقة قد تتم حال قرر مانشستر يونايتد التخلي عن النجم الفرنسي بول بوغبا، والذي يرغب وكيله رايولا في إعادته ليوفنتوس، وقد يكون ماتيس دي ليخت جزءا من الصفقة.