بروسيا دورتموند يوجه صدمة للأندية الراغبة في ضم غادون سانشو 

وجه نادي بروسيا دورتموند الألماني، صدمة قوية للأندية الراغبة في ضم غادون سانشو، نجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل، مستغلة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على الأندية الرياضية في العالم، وتخفيض أجور اللاعبين وقيمة بيعهم.

وقال هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”بيلد“، واسعة الانتشار: ”سبق وأن صرحت بأننا نفضل بقاء سانشو معنا، حتى قبل أزمة فيروس كورونا“.

وأضاف: ”لكن في نهاية الأمر، عليك دائما احترام ما يريده اللاعب“.

وتابع: ”الأندية الغنية جدا لا يمكنها المجيء إلى هنا ومحاولة الحصول على تخفيض، ليس علينا بيع أي لاعب بأقل من قيمته، هذا واضح“.

وكانت تقارير ألمانية سابقة، ذكرت أن دورتموند يريد الحصول على 130 مليون يورو؛ من أجل السماح بمغادرة الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما.

وشارك سانشو، الذي يمتد عقده مع دورتموند حتى صيف 2022، في 35 مباراة بمختلف المسابقات، هذا الموسم، وسجل 17 هدفا وصنع 19.

وكانت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، قالت إن مانشستر يونايتد يقود سباق المتنافسين على ضم سانشو، ويبدو أن الشياطين الحمر هي الوجهة الأقرب للاعب.

وأضافت الصحيفة، أنه بجانب رغبة مانشستر يونايتد الشديدة لضم سانشو، فإن هناك فرقا أخرى تراقب الوضع، مثل ليفربول وتشيلسي.