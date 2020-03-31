بارتوميو مؤيدا ميسي: هناك أشخاص داخل برشلونة يتحدثون ولا يعلمون شيئا.. اللاعبون طلبوا تخفيض رواتبهم

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إفلاس النادي في يونيو المقبل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن ليونيل ميسي على حق بأنه يوجد الكثير من الناس يتحدثون عن برشلونة دون أن يكون لديهم المعلومات الكافية.

وشرح بارتوميو في مقابلة مع ”راديو كتالونيا“ اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع لاعبي كرة القدم بشأن خفض رواتبهم وتحليل الوضع الاقتصادي لبرشلونة.

وقال بارتوميو في رده على سؤال بشأن إمكانية إفلاس النادي خلال ثلاثة أشهر ”لن نفلس. ولكن إذا لم يتم استئناف المسابقة حتى يونيو ستكون هناك خسائر. حتى فبراير الماضي حققنا معدلا أكثر مما توقعنا. كان أعلى معدل في التاريخ. الآن توقف. إذا لم نستعد الحياة الطبيعية، فمن الواضح أنه ستكون هناك خسائر. ولذا فإننا قررنا تخفيض الرواتب“.

وعن تطبيق قانون خفض الرواتب في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وفقا للوائح وزارة العمل قال بارتوميو ”الوضع معقد. حان الوقت لاتخاذ إجراءات. تحدثنا مع رياضيين محترفين لتقليل أجور اللاعبين، لكننا اتخذنا إجراءات أيضا مع الموظفين. القرارات تؤثر على الجميع. مع اللاعبين المحترفين كان هناك اتفاق. منذ الـ14 من مارس، ليس لدى برشلونة أي دخل“.

وأضاف ”لا نملك دخلا منذ منتصف الشهر الحالي. فلا يوجد متحف مفتوح وحقوق البث التلفزيوني أو بيع تذاكر توقفنا عن الحصول على الكثير من الأموال. ولكن مع هذه التدابير التي نتخذها مع الرياضيين والعمال المحترفين، نقوم بتخفيف الخسائر. ما يفعله برشلونة هو ما تفعله الأندية الكبرى في أوروبا. بايرن وليون ويوفنتوس.

وعن موقف اللاعبين من تخفيض أجورهم قال رئيس النادي الكتالوني ”لم يرفض اللاعبون أبدا تخفيض أجورهم. في الـ20 من مارس كان هناك اجتماع اتفقوا فيه على ذلك. لكن الحديث كثر خلال الفترة الماضية. أشخاص من داخل النادي ومن خارجه تحدثوا دون الحصول على جميع المعلومات وهذا ما أكده ميسي وأتفق معه تماما“.

وعن تخفيض رواتب لاعبي كرة السلة بالنادي قال رئيس برشلونة ”هناك لاعبون لم يوافقوا وهم قليلون جدا. لا اعرف الرقم. أنا مقتنع بأن الجميع سيوافق في النهاية“.

وعن كيفية استئناف الموسم الحالي من الليغا قال بارتوميو ”يوافق برشلونة على إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. سنرى كيف سنفعل ذلك. ولكن بعد الموافقة على تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا، فإن جداول المواعيد تصبح أسهل. لكن برشلونة يريد أن يفتح الباب. إذا كان عليك تمديد المنافسة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فلا نمانع“.