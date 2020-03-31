تقرير: الندم يسيطر على كوتينيو ويدفعه إلى سيناريو نيمار

كشف النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، المعار حاليا إلى بايرن ميونخ الألماني، كواليس جديدة حول وجهته في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ويملك النادي الألماني حق شراء اللاعب مقابل 120 مليون يورو، إلا أنه من المستبعد حتى الآن تفعيل هذا البند، في ظل ضخامة المقابل المطلوب لحسم الصفقة.

وبحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن كوتينيو أعرب عن ندمه على القرار الذي اتخذه في يناير 2018 بالرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة.

ورحل كوتينيو عن ليفربول إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ البلوغرانا، إلا أنه فشل في إثبات وجوده رفقة العملاق الكتالوني، ليرحل إلى بايرن ميونخ معارا في مطلع الموسم الجاري، ولا تزال وجهته المستقبلية غامضة حتى الآن.

وأشارت ”إكسبريس“، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن كوتينيو أبلغ المقربين منه أنه يريد العودة مرة أخرى إلى صفوف ليفربول إذا كان ذلك ممكنا، في الوقت الذي يبدو فيه أن الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، سيكون الأقرب بالنسبة للنجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، على رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، إضافة إلى ليستر سيتي، ولكن الأخير ربما يكون بعيدا لأنه لا يملك الإمكانات المالية المطلوبة للصفقة.

ويريد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، العودة إلى برشلونة، بعد ندمه على قرار الرحيل من ”كامب نو“ في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد حذر كوتينيو قبل انتقاله من الريدز إلى برشلونة، بقوله: ”تستطيع أن تبقى هنا، وسوف يبنون لك تمثالا في أنفيلد، ولكن إذا رحلت إلى برشلونة فستكون لاعبا عاديا“.

وتراجعت القيمة التسويقية للبرازيلي كوتينيو إلى 70 مليون يورو من 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك كوتينيو هذا الموسم في 32 مباراة رفقة بايرن ميونخ، وأحرز 9 أهداف وصنع 8 أخرى.