صحيفة تكشف سر فشل نادي ليفربول في إعادة كوتينيو الصيف الماضي

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن محاولات نادي ليفربول، بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، لإعادة البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف فريق برشلونة، الصيف الماضي.

وكان كوتينيو لاعبًا في ليفربول، خلال الفترة بين 2013 و2018، قبل انضمامه إلى برشلونة بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين الناديين.

وفشل كوتينيو في إثبات نفسه في ”كامب نو“ وأدى ذلك إلى رحيله إلى بايرن ميونخ، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن كلوب كان يريد استعادة خدمات كوتينيو من برشلونة في موسم الانتقالات الصيفي الماضي وذلك على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن كلوب عقد اجتماعًا بالفعل مع المدير الرياضي لنادي ليفربول مايكل إدواردز لبحث إمكانية عودة كوتينيو إلى الأنفيلد.

وأشارت إلى أن برشلونة رغب في الحصول على 8 ملايين جنيه إسترليني من ليفربول للموافقة على إعارة كوتينيو لصالح النادي الإنجليزي.

ليس هذا فقط، بل رغب برشلونة في أن يتولى ليفربول مسؤولية دفع راتب كوتينيو بالكامل والذي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت أن ليفربول لم يكن مستعدًا لكل تلك المصاريف، ومن ثم فشلت محاولات بطل أوروبا لاستعادة كوتينيو.