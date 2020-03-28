أنشيلوتي: الأرض تتمرد ضد الإنسان.. وكلوب قال لي إن إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد كان ”فعل إجرامي“

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، عن الأزمة التي يعيشها العالم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأثرت بشكل كبير أيضا على كرة القدم ما تسبب في إيقاف الدوريات العالمية وتدريبات اللاعبين.

وقال أنشيلوتي في حديث لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم السبت: ”نحن نعيش حياة لم نكن معتادين عليها وستغيرنا بشكل عميق، آمل أن يغيرنا ذلك جميعا، بدءا من كرة القدم، سيتغير الاقتصاد على جميع المستويات، ستقل قيمة حقوق البث، اللاعبون والمدربون سيكسبون أقل بكثير، وستقل قيمة التذاكر لأن أموال الناس ستقلّ“.

وأضاف: ”يجب أن نستعد لانكماش عام، الصحة أولا، أي شيء آخر يعدّ أمرا ثانويا، أخبرني يورغن كلوب أن لعب مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال في ظل هذه الظروف يعتبر فعلا إجراميا وأتفق معه، كرة القدم هي آخر اهتماماتي، إذا تمكنّا من إنهاء الموسم، فهذا أمر جيد، وإن حدث العكس، فليكن ذلك“.

وحضر أكثر من 3 آلاف مشجع لنادي أتلتيكو مدريد في ملعب أنفيلد في مباراة العودة لدور الـ16 من المسابقة القارية قبل 3 أسابيع على الرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية بغلق المدارس وإقامة المباريات من دون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وتابع: ”من الهراء القول إن التحضيرات ستتطلب 3 أسابيع، إنها مزحة، التحضيرات أسطورة زائفة، في الصيف، بعد ثمانية أيام، نسافر بالفعل إلى الشرق أو الولايات المتحدة، نتدرب ونحن نلعب، أهم شيء هو أن يكون تاريخ استئناف اللعب هو نفسه للجميع“.

وعن تفشي الفيروس في إيطاليا، أشار: ”مياه بحيرة البندقية لم تكن صافية ونظيفة أبدً بهذا الشكل، لقد تغيّر الهواء، الشوارع الفارغة مذهلة، كان الأمر ليكون رائعا حقا لو لم يكن ذلك مرتبطا بالوباء، لو لم يكن الثمن المدفوع هو تحطيم حياة الآلاف من الناس“.

وأردف: ”إنه شكل من أشكال تمرد الأرض ضد الإنسان، سنكون قد نجحنا إذا ما انفجر الإنترنت أيضا، لتنتهي عبودية الهواتف الذكية وتعود العلاقات الشخصية“.