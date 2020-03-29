أياكس يعرض تعويضا ضخما على عائلة عبدالحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة

كشفت تقارير صحفية، اعتراف إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي بتقديم رعاية غير كافية لعبدالحق نوري، نجم الفريق الشباب؛ عقب إصابته بسكتة دماغية عام 2017، والتي أدت لدخوله في غيبوبة استمرت لعامين وتسعة أشهر.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن إدارة أياكس تدرس تقديم تعويض لعائلة نوري تصل قيمته إلى 4.5 مليون إسترليني، عن عدم تقديم الرعاية الطبية الكافية للاعب خلال فترة مرضه.

وكان نوري قد تعرض للإصابة بالسكتة الدماغية خلال أحدى المباريات الودية في النمسا عام 2017.

وكان شقيق اللاعب الهولندي قد أكد، قبل أيام، استفاقة شقيقه من الغيبوبة، وقدرته على التواصل مع عائلته بعد عودته إلى المنزل.

وكان مسؤولو أياكس قد اعترفوا في عام 2018، بإهمالهم في الرعاية الطبية المقدمة لعبدالحق نوري.

وكشف الصحفي الهولندي فالنتخين دريسن، عن أن إدارة أياكس لم تتوصل بعد لاتفاق نهائي مع عائلة اللاعب على التعويضات، مشيرا إلى أن العائلة تطلب الحصول على تعويض أكبر من المقترح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تصريحات أدوين فان دير سار، مدير النادي الهولندي في وقت سابق، بأنه لو نال نوري اهتماما ورعاية أفضل، لربما كان بإمكانه الخروج من أزمته في حال أفضل.

وأضاف فان دير سار، أن ما يهم إدارة أياكس هو القيام بما هو ضروري، وتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم.