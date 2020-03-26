‏ عبدالحق نوري لاعب أياكس يستيقظ من غيبوبة دامت 3 سنوات‎

قال عبدالرحيم نوري شقيق اللاعب عبدالحق لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إنه تحسن بشكل ملحوظ من إصابته الخطيرة العام 2017.

وأكد عبدالرحيم أن عبدالحق أصبح يأكل ويغفو ويستيقظ، ولكنه ما زال طريح الفراش، وأوضح: ”إنه يعتمد علينا كليا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل

وانهار عبدالحق نوري في مباراة ودية جمعت فريقه أياكس أمستردام الهولندي مع فيردر بريمن الألماني، في أغسطس 2017 وقد أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، ما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ يرجح ألا يعود على إثره إلى ممارسة كرة القدم على الإطلاق، وقد أُلغيت المباراة بسبب حالة الصدمة التي ألمت باللاعبين داخل أرض الملعب.

وأضاف عبدالرحيم: ”بمجرد وصول عبدالحق للمنزل، يعد هذا أفضل من المستشفيات وأماكن التمريض، أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون أن يكون واعيا لما يحدث حوله وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته“.

وولد نوري عبدالحق لأبوين من أصل مغربي ويلعب في منتخب هولندا للشباب.

وقبل هذه الواقعة شارك في 15 مباراة مع أياكس، بينها ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي.