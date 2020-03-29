تشيلسي يستفسر من ريال مدريد عن وضع أشرف حكيمي لضمه في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي تشيلسي لإبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو المقبل، استغلالا للأزمة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره المتوقع على أسعار اللاعبين في الفترة المقبلة.

ووضع مسؤولو تشيلسي أعينهم على اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير بروسيا دورتموند الألماني المعار من ريال مدريد.

وقدم اللاعب المغربي أداء مميزا مع ”أسود الفيستفاليا“ ما أدى إلى جذب انتباه أكثر من ناد، ومن ضمنها تشيلسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يوم الأحد، فإن ”البلوز“ استفسر من ريال مدريد عن وضع الظهير المغربي في الصيف المقبل، قبل التقدم بعرض رسمي لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا تشيلسي بأنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن حكيمي حتى ينتهي الموسم الحالي.

وأوضحت أن الخطة الأولية لريال مدريد تتمثل في ضم حكيمي إلى الفريق الأول في الموسم المقبل، لكن القرار النهائي يعود للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان حكيمي صرح أخيرا بأنه لم يتلق أي مكالمة من مسؤولي ريال مدريد منذ مغادرة النادي الملكي.

وحال نجح تشيلسي في حسم الصفقة، فسيكون حكيمي ثاني لاعب مغربي ينضم إلى البلوز في الصيف المقبل بعد حكيم زياش، الذي سينتقل رسميا إلى ستامفورد بريدج من أياكس عند بدء فتح باب الانتقالات.