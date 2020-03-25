ميلان الإيطالي يرغب في ترميم خط دفاعه بلاعب تشيلسي

يرغب نادي ميلان الإيطالي في ضم، الدولي الدنماركي أندرياس كريستيانسن (23 عاماً)، مدافع تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن ميلان يسعى لدعم دفاعه بداية الموسم المقبل ويرى في المدافع الدنماركي أفضل خيار له خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان تشيلسي قد رفض عرضا لرحيل اللاعب إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل أن ينجح الفريق الإيطالي في ضم سيمون كاير مدافع إشبيلية.

كريستيانسن أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد في عدد كبير من مباريات الموسم الجاري قبل أن يصاب، ويعود للجلوس على مقاعد البدلاء.

وكان الدوري الإنجليزي تم تأجيله إلى نهاية أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.