راشفورد نجم مانشستر يونايتد يتحدث عن آخر تطورات إصابته

تحدث ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تطورات الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن الملاعب الفترة الماضية.

وأصيب راشفورد في الظهر خلال منتصف يناير الماضي، وأكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، بأنه لن يتعجل في عودة اللاعب حتى لا تعاوده الإصابة.

وقال راشفورد لشبكة ”سكاي سبورتس“، يوم السبت: ”أشعر بتحسن كبير، سأخضع لفحوصات جديدة خلال اليومين المقبلين وهو ما يحدد موعد عودتي للتدريبات“.

وأضاف: ”لكنني أشعر بتحسن كبير، أكثر بعشر مرات لما كانت عليه حالتي قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مضت، لذلك سعيد بما وصلت إليه“.

وعن مع فيروس كورونا، قال راشفورد: ”الكل يتعامل فقط مع الظروف بقدر ما يستطيع، لقد كنت للتو في منزلي، وأقوم بصالة الجيم وأعمال الاستعادة، وقراءة الكتب، نتفليكس، وكل ما يمكنك فعله لجعل الوقت يمر حقا“.

وأوضح: ”لا يوجد أي شيء يقترب حقا من هذا الشعور بوجودك في غرفة الملابس وفي الفريق في رأيي، ولكي أكون صريحا، أنا لا أحاول مطاردة هذا المستوى المرتفع، كان عليّ قضاء بعض الوقت على أي حال بسبب إصابتي“.

واختتم: ”أشعر أنني محظوظ بما يكفي لوجود دراجة في صالة الألعاب الرياضية في الطابق السفلي، لذا لم يتغير الكثير من هذا المعنى بالنسبة لي لأنه لا يزال بإمكاني القيام بروتين يومي الذي كنت أقوم به“.