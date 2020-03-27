هل تخلى نادي ليفربول عن صفقة كاي هافارتيز نجم باير ليفركوزن؟

قالت تقارير صحفية إن آمال نادي ليفربول الإنجليزي في ضم الألماني الشاب كاي هافيرتز أصبحت في مهب الريح.

وأشار موقع ”rousingthekop“ المتخصص في أخبار نادي ليفربول إلى أن نادي باير ليفركوزن الألماني يقترب من تمديد عقد هافيرتز، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين.

ونقل الموقع، عن تقرير لمجلة ”كيكر“ الألمانية اليوم الجمعة، قوله إن هافيرتز يقترب من توقيع عقد جديد مع نادي باير ليفركوزن، يقضي باستمراره رفقة الفريق الألماني خلال الموسم المقبل على أقل تقدير.

وينتهي عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن في صيف 2022، إلا أن إدارة النادي تريد تمديد عقد موهبتها الشابة لإجهاض محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني في ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

وتألق هافيرتز هذا الموسم رفقة باير ليفركوزن، وشارك في 34 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 8، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم.

وقفزت القيمة التسويقية للنجم الشاب هافيرتز ليصل سعره إلى 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

إلا أن موقع ”rousingthekop“ أكد من جهة أخرى أن تمديد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن لن يغير كثيرا من موقف ليفربول إزاء رغبته الشديدة في ضم اللاعب.

وقال التقرير: ”إذا كانت رؤية مايكل إدواردز، المدير الرياضي لنادي ليفربول، أنه من الضروري التعاقد مع هافيرتز فإن الريدز سيواصل سعيه نحو ضم اللاعب، بغض النظر عن تجديد عقده او المقابل المطلوب لحسم الصفقة“.

وأكد أن ملاك نادي ليفربول لن يتوانوا عن ضم الصفقات المفيدة للفريق، كما حدث من قبل مع الهولندي فيرجيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون باكير، أيا كانت القيمة المالية للصفقة، طالما أنها ستكون مفيدة لكتيبة الألماني يورغن كلوب.