تأجيل جديد يهدد استئناف الدوري الإنجليزي في 30 أبريل

بات استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموعد المحدد يوم 30 أبريل المقبل، مهددا؛ بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي أدت إلى تعطيل النشاط الكروي في وقت سابق.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الأندية تم إبلاغها باستحالة استئناف أي أنشطة كروية بنهاية الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد، الأسبوع المقبل، عقب الاجتماع الذي يجمع بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وقوبل قرار التأجيل الجديد بقبول من المسؤولين؛ نظرا للحظر المفروض على البلاد وعدم قدرة اللاعبين على خوض تدريباتهم؛ ما يجعل القرار منطقيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان قد أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارا بتعليق النشاط حتى 3 أبريل المقبل، قبل أن يصدر بوريس جونسون، رئيس الوزراء، قرارا بتطبيق الحظر، يوم الإثنين الماضي.