رغم تفشي فيروس كورونا ورفع حالة الطوارئ.. ليفربول يبدأ تدريبا جماعيا الأسبوع المقبل

أعد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز العدة للعودة للتدريبات الأسبوع المقبل رغم تفشي وباء فيروس كورونا العالمي في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن ليفربول أعد جلسات تدريب جماعي للاعبيه الأسبوع المقبل رغم حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك عبر تقنية الفيديو عن بُعد.

ومع توقف التدريبات العادية بسبب تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز كان لاعبو ليفربول يتدربون في منازلهم بينما صمم الفريق التدريبي والطبي للفريق برامج فردية للاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الوقت الذي يقضونه بعيدا عن مركز تدريب ميلوود.

ورغم ذلك يحرص النادي على الحفاظ على بعض التدريب الجماعي المستمر طوال الأزمة الصحية، والحفاظ على أجواء الفريق وفي محاولة للحفاظ على الروح المعنوية أثناء سعي الفريق للفوز بلقبه الأول للدوري منذ 30 عاما.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الجلسات التدريبية ستبدأ الأسبوع المقبل عبر الفيديو ويتابعها الفريق التدريبي بالكامل رغم أنه لا توجد أي بوادر عن عودة الدوري قريبا.

ولا تزال هناك دعوات لإلغاء الموسم الحالي في حال عدم استكماله في الوقت المناسب، على الرغم من أن ليفربول سوف يبذل قصارى جهده لتجنب ذلك، نظرًا لأنه يتفوق بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.