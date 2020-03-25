ليفربول يضع 4 بدائل في حال تعثر صفقة تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني

كشفت تقارير صحفية الخطة البديلة التي سيلجأ إليها نادي ليفربول الإنجليزي، حال تعثر المفاوضات لضم تيمو فيرنر نجم هجوم نادي لايبزيغ الألماني في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن ليفربول يرغب في تفعيل الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيغ، والبالغة قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب إلى صفوف الريدز في الموسم الجديد، إلا أن الصفقة غير مضمونة حتى الآن، في ظل المنافسة من أندية أخرى داخل وخارج إنجلترا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني يرغبون في ضم فيرنر، البالغ من العمر 23 عاما، وهو ما يجعل الصفقة معقدة على ليفربول.

وبحسب الصحيفة، فإن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وضع 4 مهاجمين آخرين على رادار الريدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حال الفشل في ضم تيمو فيرنر.

وأضافت بقولها إن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد يتصدر تلك القائمة، حيث يعلم كلوب إمكانات اللاعب الذي كان متألقا في ناديه السابق انتراخت فرانكفورت الألماني، قبل انتقاله إلى الميرينغي مقابل 60 مليون يورو، مطلع الموسم الجاري.

ومضت تقول: ”يوجد أيضا البرازيلي كارلوس فينسيوس، مهاجم بنفيكا البرتغالي، الذي تتشابه طريقة لعبه كثيرا مع مواطنه روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول. ويوجد شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 92 مليون جنيه إسترليني“.

وأكدت ”إكسبريس“ وجود اهتمام من نادي ليفربول بضم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب ليل الفرنسي، وكذلك البرتغالي دييغو يوتا، مهاجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.