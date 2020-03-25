هاري كين نجم توتنهام يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للملاعب

قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إنه في طريق العودة من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية عندما تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد العطلة الإجبارية بسبب فيروس كورونا.

وخضع قائد منتخب إنجلترا لجراحة من أجل علاج الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ضد ساوثامبتون في أول أيام العام الجديد ومن المتوقع أن يعود للمران في أبريل نيسان.

وأبلغ كين موقع توتنهام على الإنترنت: ”من ناحية التأهيل ومن الناحية الشخصية، أبلي بلاء حسنا. أنا في مرحلة جيدة الآن وأبذل جهدا كبيرا وأتعافى بصورة جيدة وأريد فقط معرفة ما سيحدث للموسم“.

وأضاف: ”لست بعيدا للغاية، أتمنى أن أعود للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة. أنا في مرحلة جيدة، أفعل كل شيء والأمر يتعلق باستعادة لياقتي“.

وأحرز كين 17 هدفا مع توتنهام هذا الموسم قبل إصابته خلال الهزيمة 1-صفر أمام ساوثامبتون، والتي تراجع الفريق اللندني بعدها من المركز السادس إلى الثامن في سباق إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأخر توتنهام بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد، وهو الفريق الذي كان سيواجهه قبل أن يتسبب فيروس كورونا في إيقاف الدوري الممتاز قبل تسع جولات على نهاية الموسم.

ولن يكون هناك أي مباريات حتى 30 أبريل نيسان وستجتمع الأندية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية.

وقال كين البالغ من العمر 26 عاما: ”إنه موقف غريب، لم يمر أحد بهذا الموقف من قبل. مثل أي شيء، علينا النظر للإيجابيات وأن نفعل ما بوسعنا“.