غوارديولا يتبرع بمليون يورو للمساعدة في مكافحة كورونا في إسبانيا

تبرع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمليون يورو (1.08 مليون دولار) لتوفير معدات طبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في بلده إسبانيا.

وخصص لاعب ومدرب برشلونة السابق هذه الأموال لحملة تتبناها مؤسسة خيرية وكلية الطب في برشلونة.

وقالت كلية الطب في بيان: ”تبرع بيب غوارديولا بمليون يورو لمؤسسة أنخيل سولير دانييل الخيرية لتوفير معدات صحية لمكافحة وباء كوفيد-19“.

وتابع البيان: ”حملة التبرع التي تتبناها كلية الطب في برشلونة وتديرها من خلال مؤسسة أنخيل سولير دانييل الخيرية تهدف إلى جمع مواد طبية ومساهمات مالية من الأطباء الجامعيين والمواطنين لشراء معدات ومستلزمات طبية تفتقر إليها المراكز الصحية في قطالونيا“.

وقبل تبرع غوارديولا جمعت الحملة 33 ألف يورو في ثلاثة أيام.

وتشهد إسبانيا حاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد إيطاليا، إذ بلغ عدد موتى كورونا فيها 2696 واقتربت الإصابات من 40 ألف حالة مؤكدة.

وكتالونيا التي ينتمي إليها غوارديولا واحدة من أكثر المناطق تضررا من الفيروس في إسبانيا.