موقف مانشستر سيتي من انتقال رياض محرز إلى باريس سان جيرمان‎

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليس لديه أي نية لبيع الجزائري رياض محرز وسيرفض أي محاولة من باريس سان جيرمان لضم اللاعب هذا الصيف.

واستعان بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي بمحرز كبديل في معظم مباريات الموسم الحالي؛ ما جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية له هذا الصيف بما في ذلك العملاق الباريسي.

لكن سيتي لا يريد التفريط في نجم ليستر سيتي السابق ويخطط النادي في أن يكون محرز عنصرا رئيسا من الفريق الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن محرز يريد تمديد عقده والتفاوض على شروط جديدة في عقده الجديد على الرغم من أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي.

ويحصل محرز على 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن سيتي سينتظر عاما آخر قبل الدخول في مفاوضات حول زيادة هذا المبلغ.

وقال مصدر في سيتي للصحيفة ذاتها ”هناك اهتمام من باريس سان جيرمان ولكن ليس لدينا نية في السماح لرياض بالذهاب إلى أي مكان. لقد أخبر بيب أنه سعيد للغاية ويشعر أخيرا أنه وجد مكانه في التشكيلة على الرغم من عدم ثباته في التشكيلة الأساسية“.

وحدد سيتي سعر محرز البالغ عمره 29 عاما بأكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 20 مليون جنيه إسترليني على 60 مليون جنيه إسترليني التي دفعها النادي إلى ليستر في يوليو/تموز 2018.

وشارك محرز، الذي قاد الجزائر إلى لقب كأس الأمم الأفريقية العام الماضي في مصر، في 50 مباراة مع سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل خلالها 14 هدفا، وفاز باللقب وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري في هذه الفترة.