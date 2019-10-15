رياض محرز يقود الجزائر لصعق كولومبيا بثلاثية نظيفة (فيديو)

واصل منتخب الجزائر لكرة القدم بطل أفريقيا عروضه القوية وفاز 3-صفر على كولومبيا وديًا في مدينة ليل الفرنسية اليوم الأحد بفضل ثنائية رياض محرز.

واحتشد أكثر من 30 ألف مشجع جزائري في مدرجات استاد بيير موروا، وشاهدوا منتخب بلادهم وهو يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة 16 على التوالي.

وافتتح بغداد بونجاح التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 15 بعد تمريرة من محرز لاعب وسط مانشستر سيتي، وأطلق مهاجم السد القطري تسديدة قوية في الزاوية العليا لمرمى الحارس ديفيد أوسبينا.

وضاعف محرز النتيجة في الدقيقة 18 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وخدعت أوسبينا لتدخل المرمى.

وسدد بونجاح في إطار المرمى في الدقيقة 28 بينما تصدى رايس مبولحي حارس الجزائر لمحاولة لويس موريل مهاجم كولومبيا في الجهة المقابلة في الدقيقة 34.

وعزز محرز المتألق تفوق الجزائر في الدقيقة 65 بعد مجهود فردي، إذ انطلق لاعب مانشستر سيتي من على الجناح الأيسر متجها إلى قلب الملعب قبل أن يسدد من عند حافة منطقة الجزاء في شباك أوسبينا.