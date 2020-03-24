”عزل بريطانيا“ بسبب كورونا يدفع الدوري الإنجليزي إلى المصير المجهول

قالت صحيفة ”ميرور“ إن أزمة انتشار فيروس ”كورونا“ المطور في أوروبا، وبريطانيا بصورة خاصة، أصبحت تهدد فرص استكمال الموسم الكروي الحالي، والذي توقف برفقة جميع الأنشطة الرياضية في أوروبا والعالم تقريبا إلى أجل غير مسمى.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، قررت تمديد تعليق المسابقة حتى يوم الـ30 من أبريل المقبل، إلا أن الأمور سوف تتجاوز هذا التاريخ، ويبدو أنها تسير إلى المجهول.

وأشارت ”ميرور“، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعلم أنه لا يمكن استكمال المسابقة وفقا للموعد المعلن أخيرا في الثلاثين من أبريل، في ظل الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، والتي أدخلت البلاد في مرحلة ”العزل الصحي التام“ لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وأضافت بقولها: ”ترى الأندية الإنجليزية أن استئناف التدريبات، بعد هذا القرار، لن يكون ممكنا على الإطلاق قبل الأول من مايو، وهو ما يعني أن عودة الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، لن تكون قبل مطلع يونيو المقبل، خاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، تأجيل مباراتي نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس ”كورونا“ المستجد“.

وقالت تقارير، إن رابطة الدوري الإنجليزي ستعقد اجتماعا مع الأندية يوم الثالث من أبريل المقبل، لبحث الموعد المقترح لاستئناف المسابقة، في الوقت الذي اكدت فيه مصادر مطلعة أن الأندية لم تناقش على الإطلاق أي قرار يتعلق بإلغاء المسابقة نهائيا، على أمل تحسن الأوضاع على الأرض، وإمكانية استئناف البطولة، ولو خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري.