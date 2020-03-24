تقرير: لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يرفضون عودة المنافسات دون جمهور

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن لاعبي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز يرفضون العودة للعب في مدرجات فارغة وعبروا عن مخاوفهم لجمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وأوقفت رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جميع لقاءات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن إمكانية العودة للعب لكن دون جمهور.

وتفكر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في إكمال منافسات الدوري بداية من 2/3 أيار / مايو القادم وتضع من ضمن خططها اللعب دون جمهور تنفيذا لقرارات الحكومة البريطانية التي دعت لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن اللاعبين أخبروا جمعية اللاعبين المحترفين برفضهم اللعب دون جمهور لعدة أسباب وهي:

– يخشون على صحتهم في ظل قرارات الحكومة بالحجر الصحي العام

– يخشون على إمكانية نقل العدوى لعائلاتهم إن تعرضوا هم للإصابة بفيروس كورونا من خلال الاختلاط في الملعب

– سوف يتم فرض ضغوط إضافية على خدمات الطوارئ من سيارات الإسعاف والمساعدين الطبيين ورجال الأمن حيث ستكون مطلوبة لأقصى حد

– لا يرغبون في اللعب في ظل منع جماهيرهم الوفية من الخروج والحضور

وبحسب الصحيفة فإن مخاوف اللاعبين تم إبلاغها للسلطات الرياضية في إنجلترا وبكونهم ضد الفكرة من الأساس.

وقال غوردون تايلور المدير العام لجمعية اللاعبين المحترفين: ”اللاعبون لهم مخاوفهم وهي مفهومة، لن تكون الحل المفضل بالنسبة لنا لكن يجب أخذها بعين الاعتبار“.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين يعرفون جيدا قيمة النقل التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن فرقهم في حاجة للمال للبقاء على قيد الحياة ولذلك سيتعرضون لضغوطات قوية من أجل القبول باللعب لفائدة مصالح فرقهم.