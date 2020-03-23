تشيلسي يفسد مفاوضات نادي برشلونة مع نجم بورتو

دخل تشيلسي في صفقة أليكس تيليس مدافع بورتو البرتغالي الذي أبدى برشلونة اهتماما بالتعاقد معه ضمن أربعة لاعبين ينوي ضمهم موسم 2020/2021.

ووضع برشلونة تيليس البالغ من العمر 27 عاما ضمن أولوياته للموسم المقبل من أجل تدعيم الجبهة اليسرى ويكون بديلا وخليفة لجوردي ألبا لكن النادي اللندني اتجه للاعب البرازيلي بعدما غالى ليستر سيتي في طلباته المالية للاستغناء عن بن تشيلويل.

وطلب ليستر سيتي 90 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه لتشيلسي وهو ما طلبه تقريبا للاستغناء عن مدافع السابق هاري ماغواير لمانشستر يونايتد الموسم الماضي خاصة أن ليستر يرى أن تشيلويل لا يقل شأنا عن ماغواير.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية القريبة من برشلونة أن النادي ينوي دفع 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد تيليس الذي ينتهي العام المقبل وسيبيعه بورتو الصيف الحالي لمنعه من الرحيل مجانا بعد رفض تجديد عقده.

ومن الجوانب المميزة لتيليس أنه يملك جواز سفر إيطاليا ويجيد اللعب في أكثر من مركز ويساهم في الهجوم وخاض 37 مباراة رسمية مع بورتو هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع مثلها.

بالإضافة إلى ذلك، لا يعارض النادي البرتغالي في بيع نجمه خاصة وأن عمره 27 عاما وهذا التوقيت المناسب للاستغناء عنه وجني أرباح كبيرة من بيعه.

ويبدو الخيار الثالث لفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي هو مارك كوكوريلا الذي يطالب خيتافي 25 مليون يورو لبيعه ليحقق ربح يبلغ 20 مليون يورو في عام واحد فقط.

وتسعى أندية أوروبا حاليا لتدعيم صفوفها عبر التفاوض على الصفقات الجديد في ظل توقف المسابقات كافة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة.