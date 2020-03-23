صراع بين ليفربول وآرسنال على صفقة فرنسية

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن ناديي ليفربول وآرسنال يتنافسان على صفقة دفاعية من الدوري الألماني.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن ليفربول وآرسنال يراقبان إيفان نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت، الذي يعد من أفضل اللاعبين الصاعدين في الدوري الألماني، بهدف التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونديكان، البالغ من العمر 20 عاما، يلعب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما ويرتبط مع آينتراخت فرانكفورت حتى يونيو 2023.

ويلعب نديكا بالقدم اليسرى ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، مع إمكانية اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويقدم مستويات رائعة في ألمانيا منذ انضمامه لآينتراخت فرانكفورت صيف 2018.

وأشارت ميرور إلى أن نديكا مراقب من أندية فالنسيا وإشبيلية وميلان وإنتر ميلان.

ويبلغ نديكا من العمر 20 عاما فقط، وأظهر علامات واضحة هذا الموسم، على إمكانية شغله لمركز الظهير الأيسر.

وشارك نديكا الموسم الحالي في 25 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، سجل فيها هدفا وصنع هدفين، ليكمل مع النادي الألماني 61 مباراة حتى الآن، علما أنه تدرج في منتخبات فرنسا من تحت 16 عاما حتى 21 عاما.

ويبحث ليفربول تعزيز خطه الخلفي بمدافع جديد مع اقتراب رحيل الكرواتي ديان لوفرين، في المقابل يسعى آرسنال لتقوية خط دفاعه.

في سياق ذي صلة، نصح آرسنال، الذي كان من المفترض أن يعود للتدريبات غدا الثلاثاء، لاعبيه بالبقاء في منازلهم رغم إكمال 14 يوما في الحجر الصحي بعد إصابة المدرب ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا.

وبعد ثبوت إيجابية عينة أرتيتا أُجبر الفريق على دخول حجر طبي ذاتي بينما توقف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل نيسان المقبل.

وقال آرسنال في بيان اليوم الإثنين: ”نتيجة للوضع الحالي نرى بوضوح أنه من غير الملائم مطالبة اللاعبين بالعودة في هذا التوقيت وبالتالي ستبقى فرق الرجال والسيدات والأكاديمية في المنازل“.

وأكد النادي أنه سيستمر في دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه حتى 30 أبريل نيسان رغم توقف الدوري.

وأعلن مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي أنه ملتزم بدفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه حتى إذا ألغيت بقية مباريات الموسم أو أقيمت في ملاعب خالية.

وقال فيناي فنكاتيشام المدير الإداري لآرسنال: ”إنها ظروف صعبة على الجميع وخاصة على الموظفين المؤقتين وهذا الإجراء من أجل تيسير أوضاعهم المالية“.

وتشير قواعد الاتحاد الإنجليزي إلى أن الموسم يجب أن ينتهي في الأول من يونيو حزيران لكن اتفق الاتحاد مع الدوري الممتاز وجهات أخرى على تمديد النهاية الرسمية لموسم 2019/2020.