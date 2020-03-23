ليفربول يلجأ لمتخصص في الطب النفسي لتجاوز لاعبيه القلق والتعامل مع فترة توقف الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن النصائح التي تلقاها لاعبو ليفربول من قبل أخصائي في الطب النفسي لمواجهة القلق من توقف الدوري الإنجليزي الممتاز ومصير اللقب.

وأثر فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم، وهو ما أدى إلى توقف الدوريات وأبرزها الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قريبا من حسم لقب البريميرليغ، بعد غياب دام 30 عاما، حيث يتصدر الجدول بـ82 نقطة وكان في حاجة إلى 6 نقاط فقط لحسم البطولة.

ولكن رابطة الدوري قررت توقف البطولة حتى 4 أبريل المقبل، قبل أن تقرر مد فترة الإيقاف حتى 30 من الشهر ذاته.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد ممثلي هذا التخصص في الفريق، لي ريتشاردسون، تحدث للصحيفة عن النصائح التي تلقاها اللاعبون لمواجهة الموقف والظروف الحالية.

وتهم النصائح طريقة التنفس لتخفيف القلق والتحذير من عدم نشر أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبره الآخرون غير مستحب.

وأكدت الصحيفة أن النصائح التي تلقاها فريق ليفربول واللاعبون خصوصا تركز على أن مصير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليس في أيديهم وأن عليهم عدم الانشغال بالأمر والتركيز على الجانب النفسي في فترة التوقف وبقائهم في منازلهم.

ويملك نادي ليفربول فارقا مهما في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز يبلغ 25 نقطة عن مطارده مانشستر سيتي، لكن التوقف وعدم معرفة وقت عودة المنافسات قد يُشعران اللاعبين بالقلق والتوتر خصوصا في ظل انتشار عدة شائعات عن إلغاء المسابقة.

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة بشأن النصائح التي وجهت للاعبين: ”ما سيحصل مع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وقرار رابطة الدوري الإنجليزي ومسار فيروس كورونا هو أمر خارج عن سيطرة الفريق“.

وتضيف الوثيقة: ”ما يمكننا السيطرة عليه هو سلوكنا والتحدي المتمثل في الحفاظ على سلامة الأشخاص الأكثر ضعفا وتقليل معدلات الإصابة“.

وتؤكد الوثيقة على النصائح الضرورية لمواجهة القلق النفسي وجاء فيها: ”من خلال التركيز على ما يمكن التحكم فيه وقبول ما لا يمكننا السيطرة عليه (الدوري الإنجليزي – استجابة الحكومة)، نعطي لأنفسنا أفضل فرصة للتغلب على التحدي النفسي المتمثل في الحفاظ على المنظور، كما قال المدرب، بأن كرة القدم ليست أهم شيء وأن صحة وسلامة جميعنا أكثر أهمية“.

ويتم تشجيع اللاعبين على التنفس من بطنهم، حال أصبحوا مرهقين، مع التركيز على استعمال الحجاب الحاجز.

وركز الخبير النفسي، بحسب الصحيفة، في نصائحه للاعبين، على تأثير فيروس كورونا وأخباره وإمكانية فقدان أشخاص لقريبين منهم، وهو ما يفرض الانتباه لما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يسبب ألما لبعض متابعيهم.

وأكدت أيضا أن أخصائي الطب النفسي الرياضي حذر لاعبي ليفربول من مخاطر الملل وطالبهم بتجنب الروتين اليومي واستغلال فرصة التوقف لقضاء الوقت مع العائلة، إلى جانب عدم التركيز على الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إثارة المخاوف.

وقدم لي ريتشاردسون هذا الموسم لفريق ليفربول وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب سابقا بما يقدمه من عمل في الفريق.