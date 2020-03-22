تقرير: نادي ليفربول يستهدف ضم المدافع الفرنسي إيفان نديكا

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بدأ متابعة إيفان نديكا، مدافع ينتراخت فرانكفورت الألماني، تمهيدا لضمه في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكرته ”سكاي سبورتس“، فإن إدارة ليفربول راقبت المدافع الفرنسي عن كثب أكثر من مرة قبل توقف الدوريات بسبب فيروس كورونا.

وأشارت القناة إلى أن نادي آرسنال أيضا يتابع اللاعب، وليس الريدز فقط.

وشارك نديكا صاحب الـ20 عاما أساسيا في 14 مباراة، فيما لعب بديلا في واحدة فقط في الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم، وتم توظيفه مؤخرا في مركز الظهير الأيسر، وشارك في مباراة فريقه في بطولة الدوري الأوروبي وتحديدا في دور الـ32 من المسابقة حينما فاز على آر بي سالزبورغ النمساوي، وأيضا في مباراة الذهاب أمام فريق بازل السويسري التي انهزم فيها فرانكفورت.

وكانت صحيفة ”صنداي تليغراف“ أشارت إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستهدف استئناف المسابقة في أول يونيو حزيران واستكمالها في ستة أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس آب.

وقالت الصحيفة، يوم الأحد، إن هذه الخطة المبدئية تمثل ”أفضل سيناريو“ لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنجلترا في 13 مارس آذار، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل نيسان، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل نيسان.

لكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحي.

لكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو حزيران، ربما تمثل مشكلة رغم أن الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إنه ينظر في ”إعفاءات“ محتملة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه وفقا للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور مشجعين.

وأضافت أن موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في الثامن من أغسطس آب.