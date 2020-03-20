ليفربول يبدأ مفاوضات رسمية مع نجم ليل الفرنسي ويهدد مانشستر يونايتد وتشيلسي

يضع نادي ليفربول الإنجليزي المستقبل نصب عينيه في ظل تقدّم أعمار بعض النجوم، ورغبة إدارة الفريق في تعزيز صفوفه بلاعبين يكونون قادرين على تحمل المسؤولية مستقبلا.

ويعتبر خط الوسط من بين خطوط الفريق التي تعاني من تقدّم أعمار بعض اللاعبين، وعلى رأسهم جيمس ميلنر، وآدم لالانا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، إضافة إلى تذبذب مستوى البرازيلي فابينيو، وتكرار الإصابات التي يعاني منها الغيني نابي كايتا.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن ليفربول يريد ضم بوبكاري سوماري، لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن دخول ليفربول في سباق التعاقد مع سوماري، كان مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، حيث بدأ مسؤولو الريدز في التفاوض مع مديري أعمال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وأكدت أن ليفربول يستطيع الآن حسم الصفقة لصالحه، رغم اهتمام أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بضم سوماري، على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وولفرهامبتون.

ووصفت ”إكسبريس“ بوبكاري سوماري بأنه يمثل مستقبل خط الوسط في منتخب فرنسا الأول، إلى جانب إدواردو كامافينغا، لاعب ستاد رين.

وانتقل سوماري إلى ليل في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان في صيف 2017، ووصل سعره حاليا إلى 27 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك سوماري هذا الموسم في 30 مباراة، وصنع هدفا واحدا.