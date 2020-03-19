ليفربول يستقر على الشريك المثالي لفان دايك في دفاع الريدز

أشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أبدى اهتمامه بالبرازيلي دييغو كارلوس مدافع إشبيلية الإسباني ليكون شريكًا مثاليًا للهولندي فيرجيل فان دايك في دفاعات الفريق.

وانضم المدافع البرازيلي إلى إشبيلية من نانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأثبت نجاحه الكبير في الليغا، مما أثار الكثير من الاهتمام باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وتردد أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يطارد كارلوس في فبراير/شباط الماضي، إذ يملك اللاعب شرطًا في عقده يتيح رحيله مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، ولكن يبدو أن السعر قد انخفض الآن قبل بدء فترة الانتقالات.

وقالت صحيفة ABC Sevilla الإسبانية أن كارلوس على رادار عدة أندية، منها: ليفربول، وبرشلونة، وريال مدريد كذلك.

ويضيف التقرير أن إشبيلية كان قد رفض بالفعل عبر مديره الرياضي مونشي العديد من العروض لضم كارلوس الذي انضم للنادي الإسباني مقابل 15 مليون يورو.

وتشير أحدث التقارير إلى أن اشبيلية يريد 50 مليون يورو (46.5 مليون جنيه إسترليني) في حال قرر النادي أخيرًا بيعه.

ويستعين كلوب حاليًا بجو غوميز إلى جوار فان دايك، ولكن لديه أيضًا جويل ماتيب، وديان لوفرين، لكن الأخير بات قريبًا من الرحيل عن النادي الإنجليزي.