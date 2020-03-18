تقرير: نابي كيتا خارج أسوار نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي

يبدو أن أيام الدولي الغيني، نابي كيتا، أصبحت معدودة داخل جدران نادي ليفربول الإنجليزي، إذ اقترب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن ليفربول لا يمانع رحيل نابي كيتا في الصيف بعدما نفد صبر يورغن كلوب، ويريد استغلال مكانه للاعب آخر.

وأوضحت الصحيفة أن لايبزيغ الألماني فريق نابي كيتا السابق، هو الأقرب لاستعادته، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين الناديين.

وتأهل لايبزيغ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على توتنهام برباعية نظيفة بنتيجة المباراتين.

وانضم كيتا لصفوف ليفربول في صيف 2018 قادما من لايبزغ، ولكن لم يستطع اللعب كثيرا بسبب الإصابات المتتالية وطول فترة غيابه.

وخلال موسم ونصف الموسم حتى الآن مع ليفربول، شارك نابي في 51 مباراة فقط، منها 18 لقاء ظهر فيها هذا الموسم تحديدا بسبب الإصابات.

ودخل ليفربول، وفقا للعديد من التقارير، في مفاوضات لضم تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ الألماني، بالإضافة لدينيس زكريا لاعب فريق بروسيا موشنغلادباخ، وغادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند.