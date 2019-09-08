يورغن كلوب مدرب ليفربول يكشف موعد عودة أليسون باكير ونابي كيتا

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أن حارسه البرازيلي أليسون باكير من المتوقع عودته للملاعب نهاية الشهر الحالي أو بداية أكتوبر المقبل.

وواصل الحارس البرازيلي تدريباته العلاجية خلال فترة التوقف الدولية بعد معاناته من الإصابة في ربلة الساق خلال الفوز على نوريتش سيتي في المباراة الافتتاحية للبريميرليغ الشهر الماضي ويأمل كلوب في عودته حارسه الأساسي قريبًا.

وقالت صحيفة ”ليفربول إيكو“ عن كلوب قوله: ”سيعود قريبًا لكن ليس كما يتخيل البعض. لأنه لم يخبرني أحد أنه سيشارك في تدريبات الغد!!“.

وأضاف ”لقد تناولت الغداء معه اليوم، لذلك على الأقل يمكنه أن يأكل! يبدو في حالة جيدة ومزاجه جيد، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. لا أعرف بالضبط. لا يوجد تاريخ في ذهني، وسنمنحه الوقت الذي يحتاجه“.

وأردف كلوب ”في البداية كان يسير على عكازين وهذا أمر طبيعي بالنسبة لإصابته لكنه لا يسير بهما الآن وهذا تطور مهم. فهو يمشي بشكل طبيعي ويتدرب منفردًا وأعتقد من الآن أن الأمر سيستمر بسرعة وسيعود نهاية الشهر الحالي أو أول أكتوبر“.

أما عن الغيني نابي كيتا الذي تعرض للإصابة في الفخذ قبل خوض مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام تشيلسي فلا يوجد جدول زمني لعودته لكنه يتدرب منفردًا مثل أليسون بيكر.

وقال المدير الفني الألماني عن عودة كيتا: ”سيعود في غضون أسبوعين. عودته قريبة لكن ليست قريبة بما يكفي“.