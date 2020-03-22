نادي برشلونة يستهدف ضم إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيميريك لابورت، في الموسم المقبل.

ويبحث برشلونة عن لاعب مميز لتعزيز دفاعات الفريق، في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر، إضافة إلى تراجع مستوى الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي أصبح مرشحا وبقوة لمغادرة ”كامب نو“ بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن إدارة برشلونة تريد استغلال الموقف الصعب لمانشستر سيتي في إغراء لابورت بالانضمام إلى البلوغرانا.

وأشارت إلى أن العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بحرمان السيتي من المشاركات القارية لمدة موسمين، على خلفية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، يمكن أن تدفع بعض لاعبي الفريق إلى الرحيل عن السيتي، ومن بينهم لابورت، وهو ما دفع مسئولي برشلونة لمتابعة موقف اللاعب عن قرب، حال رغبته في الرحيل.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة برشلونة، أن اهتمام النادي الكتالوني بالحصول على خدمات لابورت، ليس جديدا، حيث تفاوضت إدارة النادي الكتالوني مع ناديه السابق أتلتيك بيلباو من أجل التعاقد معه مقابل 36 مليون يورو، عندما كان أندوي زوبيزاريتا مديرا رياضيا للبارسا، ووقتها كان لويس إنريكي مدربا للفريق.

وانتقل لابورت إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل 65 مليون يورو، وارتفعت قيمته التسويقية حاليا لتصل إلى 75 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتعرض لابورت، 25 عاما، لإصابة قوية مطلع الموسم الجاري، قبل عودته مؤخرا إلى مباريات فريقه، حيث شارك في 8 لقاءات فقط، ويُعتبر أحد العناصر الرئيسة في تشكيلة الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، الذي تأثر بشدة نتيجة غياب لابورت، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ.