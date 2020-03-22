الصحف الرياضية: ”رحيل رجل السابعة“.. و“لابورت تحت أنظار برشلونة“.. و“شعلة أولمبياد طوكيو تنطفئ“ (صور)

شكلت وفاة رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وإصابة لاعبين جدد بالفيروس، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم كالبرازيلي نيمار وأخبار الأندية السعودية وإجراءاتها في فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وفاة لورينزو سانز الرئيس السابق لريال مدريد بعد إصابته بفيروس كورونا، وكتبت: ”وداعا لورينزو سانز الرئيس الذي أعاد لقب دوري أبطال أوروبا لريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بمصير أولمبياد طوكيو 2020، حيث تتزايد المطالبة بتأجيله أيضا.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، وكتبت: ”غريزمان في السوق“.

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكتبت: ”نعم نيمار تحدث ثورة في أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة من خلال لاعبيه المعارين كارليس ألينا ورافينيا ورغبة الفريق في ضم باو توريس.

الصحيفة اهتمت أيضا بوفاة رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز، بعد إصابته بفيروس كورونا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بمدافع مانشستر سيتي، وكتبت: ”لابورت تحت أنظار برشلونة“.

كما تحدثت عن وفاة لورينزو سانز، الرئيس السابق لريال مدريد، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتحدثت أيضا عن إصابة ديبالا، نجم يوفنتوس، والصيني وولي لاعب إسبانيول بفيروس كورونا، وكتبت: ”ديبالا وولي حالات إيجابية“.

آس

ركزت الصحيفة على وفاة لورينزو سانز، الرئيس السابق لريال مدريد، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكتبت: ”رجل السابعة“.

كما تحدثت عن أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”شعلة ألعاب طوكيو 2020 تنطفئ“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اللقاء الذي كان منتظرا وتأجل بسب فيروس كورونا، والذي كان سيجمع أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”حب الكلاسيكو“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة نجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا بفيروس كورونا وكتبت: ”أيضا ديبالا“.

كما تحدثت أيضا عن إصابة باولو مالديني، أسطورة ميلان ومديره التنفيذي، رفقة ابنه بفيروس كورونا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، إصابته بفيروس كورونا، وكتبت: ”ديبالا حالة إيجابية وصرخة هيغواين“.

كما تحدثت عن إصابة باولو مالديني أسطورة ميلان وابنه دانييل بفيروس كورونا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر بشأن الدوري السعودي وتصريحات ممثل النصر وكتبت: ”الحلافي: اسكتوا وانسوا الدوري“.

كما تحدثت عن الحجر الصحي للاعبين والتدريبات المنزلية، وكتبت: ”تدريبات منزلية“.

وتحدثت أيضا عن شائعات إصابة ياسر القحطاني بفيروس كورونا ورد النجم السابق وكتبت: ”ياسر: أنا بخير“.

الصحيفة اهتمت بالاتحاد السعودي، وكتبت: ”ساعات البولار تراقب لاعبي الاتحاد“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على سباقات الإبل، وكتبت: ”المسك تظفر بسيف رئيس الدولة في ختامي الوثبة“.

كما تحدثت عن عيد الأم واحتفال نجوم كرة القدم في الإمارات، وكتبت: ”رسائل حب من نجوم دورينا للأمهات“.

كما اهتمت بعمل رابطة الدوري الإماراتي واتحاد الكرة الإماراتي، وكتبت: ”الرابطة تفعل العمل عن بعد اليوم“، و“ورش عمل إلكترونية في اتحاد الكرة“.

الصحافة البريطانية

ستار

تطرقت الصحيفة للحديث عن الأزمة الحالية لعقود اللاعبين بسبب توقف الدوري الإنجليزي، وعنونت: ”انهيار السوق“.

وعن هاري كين نجم توتنهام، والحديث عن رحيله في الميركاتو المقبل، قالت: ”كين سيبقى ولكن الأندية الكبيرة لن تقوم بالإنفاق“.

دايلي إكسبريس

توقعت الصحيفة اكتمال موسم الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل بشروط جديدة، موضحة: ”سنقوم باستكمال الموسم حتى نهايته.. اللقاءات ستلعب خلف الأدوار المغلقة.. آخر جولة ستلعب في منتصف يوليو“.

وعن هاري كين نجم توتنهام، والحديث عن رحيله في الميركاتو المقبل، عنونت: ”كين مكلف للغاية لعمالقة أوروبا“.