مانشستر يونايتد يفاوض نجم أتلتيكو مدريد تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي

يبحث النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تدعيم صفوفه بعدة صفقات مؤثرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى اليونايتد لتعزيز قدرات الفريق خاصة في مركز الجناح، بعد التراجع الواضح على المستوى الهجومي خلال الموسم الجاري.

نجم أتلتيكو مدريد

وقالت شبكة ESPN إن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع الفرنسي توماس ليمار نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

وعقد مسؤولو مانشستر يونايتد جلسة مفاوضات مع ممثلي ليمار الأسبوع الماضي، وسط توقعات بتطور هذه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وكان توماس ليمار قد لفت أنظار كل من ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، في موسم 2016-2017، بعد ظهوره بمستوى مميز، حيث سجل 14 هدفاً بجانب 18 تمريرة حاسمة، كما قاد فريقه السابق موناكو الفرنسي إلى لقب الدوري الفرنسي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أسلوب سيميوني

أكدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ليمار يسعى للرحيل عن أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ويشعر ليمار بأنه غير مناسب لطريقة اللعب التي ينتهجها الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق.

وكان الجناح الأيسر الفرنسي قد انضم لفريق العاصمة الإسبانية عام 2018 مقابل 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي سيريزو مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لضم ليمار، والذي تتبقى له ثلاث سنوات في عقده مع النادي الإسباني.