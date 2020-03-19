مانشستر يونايتد يجهز عرضًا مفاجئًا للانقضاض على أوباميانغ مهاجم آرسنال

بات رحيل الدول الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ عن فريقه آرسنال الإنجليزي أقرب من أي وقت مضى.

وارتبط أوباميانغ أحد مهاجمي الصف الأول في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بالانضمام لعدد من الفرق الأوروبية الكبيرة خلال الفترة الماضية، مثل: إنتر ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإيطالي.

عرض مفاجئ

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد الإنجليزي يجهز عرضًا مفاجئًا لضم أوباميانغ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتصل قيمة العرض المتوقع من مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أن إدارة آرسنال قد تحقق استفادة جيدة من بيع المهاجم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويبدو ”أولي جونار سولشاير“ المدير الفني لمانشستر يونايتد متحمسًا لاستقدام أوباميانغ البالغ من العمر 30 عامًا، خاصة أن إدارة آرسنال باتت تتقبل رحيله في ظل عدم تمديد تعاقده حتى الآن.

منافسة قوية

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن أوباميانغ بات قريبًا من الرحيل عن الغانرز بعد تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي ابتعاده عن المشاركة أوروبيًا بالموسم المقبل.

وبحسب ”ديلي ميل“ تنتظر مانشستر يونايتد منافسة قوية مع كل من برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان.

وانضم المهاجم الغابوني لآرسنال في يناير 2018 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 56 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أوباميانغ 20 هدفًا هذا الموسم مع آرسنال في كل المسابقات.

دفع رواتب الموظفين المؤقتين

في سياق ذي صلة، قال مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، إن النادي سيواصل دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه إذا ألغيت المباريات المتبقية بالموسم أو إذا أقيمت في ملاعب خالية من الجماهير بسبب وباء كورونا.

وتوقفت المباريات في إنجلترا حتى 30 أبريل/ نيسان وقالت السلطات إن الموسم الحالي قد يمتد إلى أجل غير مسمى.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد في بيان:“نعتمد على طاقمنا الرائع من الموظفين لتقديم خدمة وتجربة مميزة للجماهير في أولد ترافورد، ونتفهم الظروف الحالية غير المسبوقة، لذا نود منحهم الطمأنينة مهما يحدث في المباريات المتبقية هذا الموسم“.

وأضاف:“نتطلع للمستقبل للترحيب بمشجعينا وزملائنا في أولد ترافورد خلال أقرب وقت ممكن“.

ومانشستر يونايتد، الذي تتبقى له 4 مباريات في ملعبه هذا الموسم بالدوري، هو أحدث أندية الدوري الإنجليزي التي تطمئن موظفيها المؤقتين.

وسبقه برايتون، وكريستال بالاس، وولفرهامبتون، وأندرارز، في الإعلان عن الاستمرار في دفع رواتب الموظفين رغم إيقاف المباريات.