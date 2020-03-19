ريال مدريد يصارع باريس سان جيرمان على صفقة رياض محرز

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الجزائري الدولي رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة في صفقة رياض محرز، كون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد أيضا التعاقد مع نجم ”محاربي الصحراء“.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يعلم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مهمته ستكون صعبة في الحفاظ على نجومه خلال الموسم المقبل، في ظل العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بحرمان السيتي من المشاركات القارية لمدة موسمين، وربما تؤدي تلك العقوبة إلى رحيل بعض اللاعبين عن قلعة الاتحاد“.

وانتقل محرز، البالغ من العمر 29 عاما، إلى صفوف السيتي في صيف 2018 من نادي ليستر سيتي مقابل 61 مليون جنيه إسترليني، ويستمر عقده إلى يونيو 2023.

وأكدت ”إكسبريس“ أن إدارة مانشستر سيتي لن تكون مستعدة لبيع محرز بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حال وجود عرض جاد لشرائه.

ومضت تقول: ”يريد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تعزيز الخط الهجومي في صفوف الميرينغي بلاعب مميز مثل رياض محرز، خاصة مع تفوق برشلونة على الميرينغي من الناحية الهجومية في الدوري الإسباني، الليغا، هذا الموسم، بفارق 14 هدفا“.

وفي الوقت نفسه فإن باريس سان جيرمان يبحث عن بديل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تشير جميع التوقعات إلى رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، إلى ناديه السابق برشلونة.