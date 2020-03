تشيلسي يتيح فندقه مجانا للعاملين في مكافحة فيروس كورونا

أعلن تشيلسي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيجعل فندق ميلينيوم في استاد ستامفورد بريدج في لندن متاحا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتوفير الراحة للعاملين في ظل جهود مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال تشيلسي إن ”مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش سيتحمل تكاليف الإقامة، وإن النادي سيجعل كل الغرف متاحة في حال الحاجة“.

وأعلن تشيلسي في بيان: ”يعمل الكثير من أفراد الطاقم الطبي لفترات طويلة، وربما لا يكون بوسعهم السفر إلى منازلهم أو قد يكونون في حاجة إلى تنقلات طويلة“.

وأضاف: ”ستساعد الإقامة المحلية على الحفاظ على الصحة والبقاء في حالة جيدة لمثل هؤلاء الأشخاص المهمين في هذا التوقيت المهم“.

