موهبة تشيلسي يتجاهل الحجر الصحي ويلعب في مكان عام

شوهد ميسون ماونت، لاعب وسط تشيلسي اللندني، وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان رايس لاعب ويستهام يونايتد، أمس الأحد، متحديا بذلك الحجر الصحي الذاتي الذي فرضه النادي على لاعبيه وطاقمه الفني، في الأسبوع الماضي.

وخضع جميع لاعبي وطاقم تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعزل صحي؛ بعد ثبوت إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا، في الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة ”ميرور“، إن لاعبي منتخب إنجلترا، ماونت ورايس، كانا يلعبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام.

ومن المفترض أن يحترم لاعبو تشيلسي قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له، وعدم ممارسة أي تدريب قبل انتهاء فترة الحجر الصحي، في الأسبوع المقبل.

وقال ويستهام يونايتد، الأسبوع الماضي، إن بعض أفراد طاقم الفريق يخضعون لعزل ذاتي؛ بعد اتصالهم بمدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، الذي أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس، لكن اللاعبين لا يخضعون للعزل.

وعلقت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل نيسان المقبل؛ بسبب تفشي الفيروس الذي أشاع الذعر والفوضى حول العالم، وتسبب في إصابة أكثر من 170 ألف شخص حول العالم، إلى جانب وفاة أكثر من 6500.

وبلغ عدد الإصابات في بريطانيا نحو 1400 حالة و35 وفاة.

Mason Mount has been reminded of his responsibilities by Chelsea and faces a fine after he disobeyed isolation orders and took part in a public kickabout with Declan Rice | @garyjacob https://t.co/IqNQHQjct3

— Times Sport (@TimesSport) March 16, 2020