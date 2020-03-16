ماركا: زيدان يواجه أزمة مع نجمي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش

ركزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على إحدى أبرز مشاكل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، هذا الموسم والمتعلقة بمشاركة اثنين من نجوم وسط الفريق الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

وحسب تقرير سابق للصحيفة، فالمدرب الفرنسي قرر التفريق بين النجمين، إذ غالبا لا يلعبان سويا وفي اللقاءات الكبرى فضل اللعب بأحدهما فقط.

ففي الكلاسيكو أمام برشلونة كان الكرواتي لوكا مودريتش خارج التشكيل الرسمي، وفي لقاء مانشستر سيتي في دوري الأبطال لم يشارك توني كروس نهائيا.

وجاءت النتائج السلبية الأخيرة حال مشاركتهما معا في زيادة قوة قرار زيدان، إذ انتهى اللقاءان اللذان لعباهما معا أمام ليفانتي وريال بيتيس بهزيمة ريال مدريد.

وحسب الصحيفة، فاللاعبان لا يشعران بالراحة من وضعهما الحالي ولا بتغييرهما خلال اللقاءات التي يشاركان فيهما، حيث ظهر جليا من خلال لقاء ريال بيتيس الأخير، أن الدولي الألماني توني كروس لم يكن راضيا عن قرار تغييره في الدقيقة الـ 69، فيما لم يشعر مودريتش بالراحة من تغييره في الكلاسيكو.

ويرغب اللاعبان في التواجد بشكل مستمر في التشكيل الأساسي، لكن زيدان لا يرى الأمر ذاته وزادت النتائج السلبية من مشاركتهما معا في تأكيد صحة قراره.

ويعتبر تألق الأوروغوياني فيدي فالفيردي، النجم الشاب الجديد، أحد أسباب تفريق ثلاثي الوسط الشهير في ريال مدريد البرازيلي كاسيميرو وكروس ومودريتش، والذي قاد الفريق للسيطرة على أوروبا خلال 3 سنوات.

ويبقى البرازيلي كاسيميرو لاعبا لا يناقش في وسط الميدان، بينما أصبح فالفيردي اللاعب الثاني في فكر زيدان ويملك أهمية بالغة في الفريق فيما يبقى المركز الثالث بين اللاعبين حسب ظروف كل لقاء.

القرارات الأخيرة لزيدان تجاه كروس ومودريتش فتحت باب الشائعات بشأن مستقبلهما، إذ تحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبة الألماني في الرحيل في حال بقاء المدرب الفرنسي.

لكن صحيفة ”ماركا“ أكدت أن زيدان يعرف أن لاعبين مثل كتوني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو يستحقون تعاملا خاصا، وبشكل لا يؤدي لمشاكل على الأقل حتى تحديد مستقبلهم في الصيف المقبل.