رغم اتفاقه مع ريال مدريد.. مانشستر يونايتد يخطط للانقضاض على مايسترو أياكس الهولندي

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تخطيطها لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثاً عن تدعيم صفوف الفريق بالعديد من العناصر المميزة بعد التراجع الواضح في نتائج الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.

ويسعى اليونايتد بشكل خاص لتعزيز خياراته في خط الوسط بعد التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز في الميركاتو الشتوي الماضي.

مايسترو آياكس

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع دوني فان دي بيك صانع ألعاب فريق آياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب تقارير هولندية، فإن مانشستر يونايتد يراقب موقف ريال مدريد الإسباني من إتمام التعاقد مع دي بيك تمهيداً للانقضاض على اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوني فان دي بيك اتفق على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتظر اليونايتد تراجع الميرينغي عن إتمام الصفقة للتعاقد مع اللاعب الذي يتم عامه الـ 23 قريباً.

اتفاق مع الميرنغي

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم الاتفاق بين لاعب آياكس وريال مدريد إلا أن مانشستر يونايتد حاول إبعاد اللاعب الشاب عن قبضة الميرينغي.

وكان دوني فان دي بيك قريباً من الانتقال لريال مدريد في الصيف الماضي، إلا أن عدم قدرة النادي الملكي على تسويق الثنائي غاريث بيل وخاميس رودريغيز حالت دون إتمام الصفقة بشكل نهائي، ليضطر فان دي بيك للاستمرار مع آياكس لموسم آخر.

وواصل فان دي بيك تألقه منذ الموسم الماضي، مؤكداً انه لم يكن وليداً للصدفة، حيث سجل 10 أهداف هذا الموسم بجانب 11 تمريرة حاسمة.