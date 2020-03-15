واين روني ينتقد سلطات الكرة الإنجليزية بسبب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا

انتقد واين روني، قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، سلطات كرة القدم في بلاده؛ لتأخرها في تعليق مباريات اللعبة في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، قائلا إن اللاعبين على ما يبدو عوملوا كفئران تجارب.

وتم تعليق أنشطة كرة القدم في إنجلترا، يوم الجمعة، عقب اجتماع طارئ لأجهزة إدارة اللعبة بعد ثبوت إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، بالفيروس في اليوم السابق.

وكتب روني في مقال بصحيفة ”تايمز“: ”لماذا انتظرنا حتى يوم الجمعة. لما انتظرت اللعبة في إنجلترا حتى يمرض ميكيل أرتيتا لتتخذ الخطوة المناسبة“.

وأضاف روني: ”بالنسبة للاعبين والطواقم وأسرهم كان هذا أسبوعا مليئا بالقلق.. شعرنا خلاله بغياب القيادة على المستوى الحكومي وعلى مستوى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز.

”بعد الاجتماع الطارئ أخيرا اتخذ القرار الصائب. وقبل ذلك بدا وكأن لاعبي كرة القدم في إنجلترا يعاملون كفئران تجارب“.

وأشار روني إلى أنه لم يكن ليسامح السلطات لو كان أحد أفراد أسرته أصيب بالفيروس من خلاله.

وأضاف اللاعب الدولي السابق: ”بقية الرياضات.. التنس وفورمولا 1 والرغبي والغولف وكرة القدم في دول أخرى.. كانت تحث الخطى بينما طلب منا الاستمرار.

”أعتقد أن كثيرا من اللاعبين كانوا يتساءلون إن كان للمال دخل في ذلك؟ ولحسن الحظ اتخذت كرة القدم القرار الصحيح في نهاية المطاف. كان لا بد من تعليق مباريات الموسم.“

وأردف روني الذي يلعب حاليا لفريق القسم الثاني ديربي كاونتي: ”إذا كانت حياة الناس تتعرض للخطر فإن هذا لا بد أن يكون في مقدمة الأولويات“.

وعن رأيه في طريقة إدارة الموسم قال روني: ”لن نمانع في اللعب حتى سبتمبر إذا أضطررنا إلى تمديد الموسم حتى هذا الموعد لأن هذا هو عملنا.. طالما أننا نعرف أنه لا خطر علينا في اللعب وأن البيئة آمنة للمشجعين فإننا سنلعب.

”كأس العالم المقبلة ستقام في نوفمبر وديسمبر 2022 ولذا فمن الممكن استغلال هذا الوضع والقول إننا سننهي موسم 2019-2020 في وقت متأخر من العام الحالي ثم الاستعداد لموسم 2022 ببدء الموسمين المقبلين في الشتاء“.