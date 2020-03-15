مسلحون يهاجمون منزل يان فيرتونخين مدافع توتنهام

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن أسرة يان فيرتونخين مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح في منزلها في لندن، خلال وجود اللاعب مع فريقه في ألمانيا لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء الماضي.

وقال التقرير إن الشرطة أكدت اقتحام 4 أشخاص يرتدون أقنعة المنزل بينما كانت زوجة اللاعب وأطفاله بالداخل.

ونقل التقرير عن متحدث باسم توتنهام قوله: ”قدمنا الدعم ليان وأسرته خلال هذا الوقت الصعب“.

وأضاف المتحدث ”نناشد أي شخص لديه أي معلومات أن يتقدم بها لمساعدة الشرطة في التحقيقات“.

وأكدت شرطة لندن في بيان التحقيق في بلاغ بحدوث عملية سطو في مبنى سكني تم خلالها الاستيلاء على بعض الممتلكات.

وأضاف البيان ”لم يصب أحد بسوء وغادر المشتبه بهم المكان قبل وصول الضباط ولم يتم القبض على أي شخص بينما تستمر التحقيقات“.

وهذه ليست أول عملية سطو يتعرض لها لاعبون في أندية كرة القدم في إنجلترا، فقد تعرض منزل مهاجم ليفربول ساديو ماني للسرقة عندما كان اللاعب يؤدي مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في ألمانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي.