صحيفة تكشف عن الخسائر المالية الفادحة حال إلغاء الدوري الإنجليزي

ألقت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية الضوء على الخسائر المالية الفادحة التي ستتكبدها رابطة الدوري الإنجليزي والأندية حال عدم استكمال الموسم الحالي من البريميرليغ.

وقرر مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة، إيقاف البطولة بشكل مؤقت حتى 4 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، وسط تكهنات بإمكانية إلغاء النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي وعدم استكمالها.

وأوضحت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي والأندية الإنجليزية ستتكبد خسائر مالية مهولة حال اتخاذ قرار بعدم استكمال الموسم.

وأشارت إلى أن قيمة الخسائر المالية ستبلغ 750 مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب حقوق البث التلفزيوني.

وأكدت أن الأندية الإنجليزية تحصل على ما يقارب من 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا من حقوق البث التلفزيوني المحلي والخارجي.

وأشارت كذلك إلى أن هناك خسائر مالية مماثلة إذا تم اتخاذ قرار بضغط المسابقات وتقليل عدد المباريات من أجل استكمال الموسم بأي طريقة ممكنة.

واشترت القنوات التلفزيونية حقوق بث عدد معين من المباريات، وستضطر رابطة الدوري إلى دفع تعويض إذا لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق ولجأت إلى تقليل عدد المباريات مقارنة بالمتفق عنه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وذلك بعد مرور 29 جولة على المسابقة.

وأعلنت العديد من دول العالم إيقاف النشاط الكروي فيها بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية تحوله إلى وباء.