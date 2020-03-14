مسؤولة في وست هام: استئناف الدوري الإنجليزي بمثابة ”أحلام“ والموسم الحالي قد يعتبر لاغيا

قالت كارين برادي، نائبة رئيس وست هام يونايتد، إن آمال استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمثابة ”أحلام“، وتعتقد أن الموسم الحالي قد يعتبر لاغيا.

ووجد الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل بقية منافسات الرياضة العالمية، نفسه في موقف لا سابق له في وقت السلم، بينما يحاول المسؤولون التعامل مع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 800 شخص حتى الآن في بريطانيا.

وأعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الجمعة، إيقاف المسابقة حتى الرابع من أبريل نيسان، لينضم إلى بطولات دوري الدرجة الأولى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا التي توقفت أيضا.

ومع عدم وضوح متى ستعود الأمور إلى طبيعتها، وجد 20 ناديا في الدوري الممتاز أنفسهم في مهب الريح، إذ كان ليفربول قريبا للغاية من حسم لقبه الأول في 30 عاما، بينما كانت العديد من الأندية الأخرى وبينها وست هام في صراع للهروب من الهبوط.

وقالت برادي في مقال بصحيفة ”صن“: ”يأمل مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز أن تنطلق المسابقة من جديد خلال ثلاثة أسابيع لكن هذا بمثابة حلم.

”لا يوجد مفر من احتمال إلغاء كل درجات الدوري في كرة القدم الإنجليزية، بالإضافة للدوري الممتاز؛ لأنه إذا لم يستطع اللاعبون اللعب فإن المباريات لا يمكن أن تقام“.

وقالت برادي إن إلغاء بطولة أوروبا 2020 سيتيح المزيد من الوقت لاستكمال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتبقى أمام وست هام، مثل أغلب فرق الدوري الممتاز، تسع مباريات، وهو ما يمثل تحديا ضخما أمام إنهاء الموسم في موعده يوم 17 مايو أيار، حتى لو اقتصر التوقف على ثلاثة أسابيع فقط. وهناك أيضا مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويجتمع مسؤولو رابطة الدوري الممتاز والأندية الأسبوع المقبل لمناقشة الخيارات. لكن هذه الخيارات ليست عديدة.

وسيثير إيقاف الموسم واعتبار الترتيب الحالي هو النهائي الكثير من الجدل. وفي حين يمكن لكثيرين توقع حصول ليفربول على لقبه الأول في 30 عاما في ظل تفوقه بفارق 25 نقطة على أقرب منافسيه، فإن الصراع في مراكز الهبوط متقارب للغاية.

وتفصل ست نقاط فقط نوريتش سيتي متذيل الترتيب عن وست هام الذي يحتل المركز الـ16. وعلى النحو نفسه، لم يحسم أي شيء بعد في سباق الترقي من دوري الدرجة الثانية.

وقالت برادي: ”ماذا سيحدث إذا لم يستكمل الدوري؟ مع تأثر مباريات الدوري بكل درجاته فإن الشيء المنطقي الوحيد هو اعتبار الموسم لاغيا“.

وأضافت: ”ستكون انتكاسة قوية بالنسبة إلى ليفربول الذي سيسرق منه لقبه الأول في 30 عاما“.

وقال بول باربر، الرئيس التنفيذي لبرايتون آند هوف ألبيون، إن قرار إيقاف الدوري كان الخيار الوحيد.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”الأولوية لدينا هي استكمال الموسم لكن يجب أن نتحلى بالواقعية؛ لأننا لا ندري إلى أين سيتجه الفيروس“.