تقارير: اتجاه داخل رابطة البريميرليغ لإلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم

يواجه الدوري الإنجليزي خطر الإلغاء هذا الموسم، بعد قرار رابطة البريميرليغ عن تأجيل مباريات المسابقة حتى الرابع من ابريل المقبل، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية تقريرًا نقلًا عن مصر في الرابطة، يؤكد وجود اتجاه لإلغاء الدوري هذا الموسم.

ونقلت الشبة نقلا عن المصدر: ”بنسبة 75% سيتم الغاء هذا الموسم ولن يكتمل الدوري“.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة تأجيل مباريات المسابقة حتى الرابع من أبريل المقبل.

وجاء قرار تعليق المنافسات بعد محادثات مع مسئولي الأندية المحترفة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومسؤولي الاتحاد الإنجليزي.