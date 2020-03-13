تقرير: رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تغير موقفها بشأن مباريات الجولة 30 من البريميرليغ

ذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز غيرت موقفها بشأن تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي، بعد تأكد إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وهودسون أودي، جناح تشيلسي، بفيروس كورونا.

وأعلن آرسنال إصابة مدربه الإسباني بفيروس كورونا، في حين أكد تشيلسي أن الفحوصات الطبية لجناحه هودسون أودوي، جاءت إيجابية، ليدخل لاعبو الفريقين الحجر الصحي.

وفي وقت سابق أعلنت رابطة الدوري استكمال مباريات الجولة الـ30 من منافسات البريميرليغ، لكن صحيفة ”تايمز“ قالت اليوم الجمعة إن الرابطة في طريقها لتأجيل مباريات الجولة الـ30 على الأقل، بما فيها مباراة ليفربول وإيفرتون، إلى أجل غير مسمى بعد ثبوت إصابة أرتيتا وأودوي.

وأضافت ”الأندية الإنجليزية تضغط من أجل تأجيل الدوري في الفترة الحالية، خاصة مع تزايد الأنباء التي تشير إلى إمكانية تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام“.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قبل مواجهة إيفرتون بسبب فيروس كورونا.