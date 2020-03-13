نادي ليفربول قد يحسم لقب الدوري الإنجليزي في مباراته الأولى بعد عودة البريميرليغ

تحوم الشكوك بشأن استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قرار تأجيل المباريات حتى الرابع من أبريل/نيسان المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وعقدت رابطة الدوري الممتاز اجتماعا اليوم الجمعة بعد تأكد إصابة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال ومهاجم تشيلسي كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا.

وفي إجراء وقائي تقرر تأجيل كافة المسابقات حتى الشهر المقبل لكن صحيفة ”ميرور“ البريطانية شككت في استكمال الدوري بعد هذا التاريخ لكنها أكدت أن هذا القرار يعني تتويج ليفربول باللقب في مباراته المقبلة.

وبسبب قرار الإيقاف لن يواجه ليفربول منافسه إيفرتون في ديربي مرسيسايد يوم الإثنين المقبل ولا كريستال بالاس في 21 مارس/آذار الحالي وبالتالي لن يلعب مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني مع بيرنلي غدا السبت.

وبالتالي سيلتقي ليفربول مباشرة مع مانشستر سيتي في الخامس من أبريل/نيسان المقبل وفي حال الفوز بالمباراة ستتسع الفجوة بين الفريقين ويتوج ليفربول باللقب.

لكن لم يتم حسم الأمر بشأن استمرار توقف الدوري إلى ما بعد الرابع من أبريل/نيسان وما إذا كانت الجماهير ستعود للملاعب أم سيتواصل غيابها.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 82 نقطة، من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب 28 مباراة.

ويعود آخر لقب لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى موسم 1989/1990.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، بعدما خسر على ملعبه 2/3 أمام أتلتيكو مدريد، حيث ودع الريدز، حامل لقب الموسم الماضي، بنتيجة إجمالية 4/2.