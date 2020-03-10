جيمي فاردي يفتح الباب للعودة إلى تشكيلة منتخب إنجلترا

رفض جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي استبعاد العودة لتشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في ظل إصابة الثنائي الأساسي هاري كين وماركوس راشفورد، لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما أكد أنه لم يناقش بعد الأمر مع غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الوطني.

ويتصدر فاردي، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد كأس العالم 2018، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على أستون فيلا مساء يوم الاثنين.

وفي ظل استمرار تعافي كين مهاجم توتنهام هوتسبير من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية، خضع لها في يناير كانون الثاني، وغياب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الظهر، رشّح البعض فاردي للمشاركة في بطولة أوروبا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وقال فاردي الذي سجل سبعة أهداف في 26 مباراة مع إنجلترا لشبكة سكاي سبورتس: ”من يعلم؟ غاريث وأنا اتفقنا على ترك الباب مفتوحا لأي سبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش الأمر إذا كانت هناك حاجة“.

وأضاف: ”لم يحدث أي نقاش أو شيء من هذا القبيل، يغيب الزميلان (كين وراشفورد) بسبب الإصابة لكنهما في طريقهما للعودة في الوقت المناسب. لذا، الوقت فقط سيحسم الأمر“.

وأكد ساوثغيت الأسبوع الماضي أن كين، الذي عاد إلى المران يوم الاثنين، وراشفورد، يسيران في طريق التعافي، لكنه لم يستبعد ضم فاردي.

ورغم ذلك اعترف فاردي أن الغياب عن تشكيلة إنجلترا ساعده وقال ”لن أكذب، فقد أصبحت أحصل على المزيد من أيام الإجازة في فترة التوقف لخوض مباريات دولية، لذا بات بوسعي الابتعاد التام لفترة عن كرة القدم، وهذا صب في مصلحتي“.