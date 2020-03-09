ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي جيمي فاردي (صورة)

سجل المهاجم جيمي فاردي هدفين في فوز ليستر سيتي 4/0 على أستون فيلا في الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فاردي هدفين في الدقيقتين 63 و79.

ويتصدر جيمي فاردي ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا ويأتي بعده بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، وسجل 17 هدفا.

ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي ولكل منهما 16 هدفا.

ويملك داني أنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدفا في المركز الرابع، ويتبعه ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وساديو ماني مهاجم ليفربول، ولكل منهما 14 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 19 هدفا.

2. بيير إيمريك أوباميانغ، آرسنال، 17 هدفا

3. محمد صلاح (ليفربول)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 16 هدفا

4. داني أنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفا

5. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وساديو ماني (ليفربول)، ولكل منهما 14 هدفا.