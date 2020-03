بعد شهرين من الغياب.. هاري كين يعود لتدريبات توتنهام (فيديو وصور)

منح هاري كين مهاجم توتنهام وإنجلترا ناديه ومنتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة بعودته إلى التدريبات عقب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، غاب بسببها عن المباريات منذ الأول من يناير كانون الثاني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قائد إنجلترا في ملعب تدريب توتنهام اليوم الإثنين، رغم أنه لم يكن مع بقية أفراد الفريق الذي يستعد لمواجهة مستضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وكتب كين على ”تويتر“ ”سعيد بالعودة إلى اللعب على العشب بالكرة“.

وأصيب كين أمام ساوثهامبتون وخضع لجراحة وتوقع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام في البداية غياب اللاعب حتى نهاية الموسم.

لكن يبدو أن كين، الذي سجل 27 هدفا مع توتنهام وإنجلترا هذا الموسم، سيعود للمشاركة مع الفريق في بعض المباريات بالدوري الممتاز.

وهذه أنباء سارة لغاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا قبل بطولة أوروبا 2020 التي تنطلق في يونيو حزيران.

ويفتقد توتنهام بالفعل جهود مهاجمه البارز الآخر سون هيونغ-مين بعد إصابته بكسر في الذراع.

Love being back on the grass with a ball at my feet ???????? pic.twitter.com/9b8klAmFmw

— Harry Kane (@HKane) March 9, 2020