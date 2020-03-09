مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع الشاب جودي بلينغهام بمقابل خيالي

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من إبرام صفقة تاريخية، بالتعاقد مع جودي بلينغهام لاعب نادي برمنغهام، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، البريمييرشيب.

وظهر بلينغهام هذا الموسم للمرة الأولى في صفوف برمنغهام سيتي، وقدّم مستويات رائعة رغم صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 16 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن والدي بلنغهام توجها برفقة اللاعب، ظهر اليوم الإثنين، إلى مقر مانشستر يونايتد، والتقيا الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد، لبحث تفاصيل الصفقة التي يرغب مانشستر يونايتد في إبرامها لضم اللاعب.

ولا يستطيع بلينغهام توقيع عقد احترافي الآن، ويجب أن ينتظر حتى نهاية يونيو المقبل كي يبلغ السابعة عشر من عمره، خاصة بعد أن سمحت إدارة برمنغهام للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه إلى صفوفها.

وشارك بلينغهام في 35 مباراة هذا الموسم، أحرز 4 أهداف وصنع 3، ويجيد اللعب في جميع مراكز وسط الملعب، خاصة لاعب الوسط المدافع.

وأكدت ”صن“ أن أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، ترغب في ضم بلينغهام، وأن دورتموند عرض 30 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب.

وتابعت بقولها: ”يريد النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، الحصول على خدمات بلينغهام بأي ثمن، ويمكن أن يصل سعر اللاعب إلى 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيوافق عليه مسؤولو المانيو“.

ويمتد العقد (الهواية) الذي وقّعه بلينغهام مع برمنغهام سيتي إلى صيف 2021، وبالتالي فإن النادي الذي ينافس في البريمييرشيب سيكون من مصلحته بيع لاعبه بنهاية الموسم الجاري، للحصول على أعلى مقابل مالي من الصفقة.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة التسويقية للشاب بلينغهام تبلغ 12 مليون يورو، إلا أن المنافسة عليه من جانب عمالقة أوروبا تسببت في رفع سعره بشكل جنوني.